Son dakika | Herkes Yavaş ve İmamoğlu'nu beklerken, kararı Kılıçdaroğlu açıkladı! Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü netleşti

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamada seçim kazanmaları halinde cumhurbaşkanı yardımcıları için alınan kararı açıkladı. Adaylığının duyurulmasının ardından kısa bir açıklama yapan CHP lideri, "Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KİM OLACAK?

"Altılı masada olan genel başkanlar seçim kazanılırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası, komşusu açken, tok yatmamasıdır. Halil İbrahim sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın adaletin olması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. Aallah'ın izniyle başaracağız. Türkiye'yi uzlaşıyla yöneteceğiz."

YOL HARİTASINDA YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA GÖREV

Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı.

12 maddede, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır." denildi.