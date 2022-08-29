SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiren af iddiasına CHP'den yeşil ışık! 'MHP hazırlığa başladı, getirsinler beraber...'

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde MHP'nin af taleplerini yakından incelediği ifade edilmişti. Yapılacak çalışmada öncelikli olan kısmın devlete yönelik işlenen suçlar olacağı tahmin ediliyor. Şahıslara işlenen suçlar için herhangi bir af çalışması yok. CHP'den de af çalışmasıyla ilgili ilk açıklama geldi. Af çıkacak mı?

SON DAKİKA: SİYASET KULİSLERİNDE KONUŞULUYOR! AF ÇIKACAK MI?

Halk TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek; 'Herhalde af çalışmasıyla ilgili bize bir şey sormazlar. Kişilere karşı olan suçu siz affedemezsiniz. Olursa da devlete karşı olan suçlara olur.' dedi.

CHP'DEN AF TALEBİNE YEŞİL IŞIK! 'GETİRSİNLER BERABER ÇALIŞALIM'

Devlete karşı olan suçların siyasi suçlar, düşünce suçları olduğunu ifade eden Muharrem Erkek, 'Getirsinler birlikte çalışalım. Eğer doğru bir teklif gelirse neden olmasın? Her suçun da affedilmesi mümkün değil. Çocuklara karşı olan suçları nasıl affedeceksiniz? Kasten öldürmeyi affedemezsiniz. Ama düşüncesi yüzünden içeride olan insanlar hapiste olmamalı. Muhalefet olarak ciddi bir katkı sunmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

