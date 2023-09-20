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  4. Son dakika: Hrant Dink davasında Adem Sağlam'a tahliye kararı

Son dakika: Hrant Dink davasında Adem Sağlam'a tahliye kararı

20.09.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrank Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam’ın tahliyesine karar verdi.

Son dakika: Hrant Dink davasında Adem Sağlam'a tahliye kararı

Son dakika: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın, "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde komiser yardımcısı olan Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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