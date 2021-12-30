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  4. Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

30.12.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu” yönündeki iddiaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

“Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu
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