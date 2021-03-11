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Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs denetimi açıklaması: 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem

11.03.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs denetimi açıklaması: 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, "6 bin 46’sı; vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere toplam 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde, ülke genelindeki 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu kontrol edildi. Denetimlerde; 1.260 iş yeri/işletme ile 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Denetimlerde 1.785 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken; 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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