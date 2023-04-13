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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi! 81 ile gönderildi

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi! 81 ile gönderildi

13.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Ramazan Bayramı'ndaki trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma bölgesinde 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personelinin görev alacağı bildirildi.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Bayramı' genelgesi! 81 ile gönderildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz”mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

İHA

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