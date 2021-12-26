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Son dakika: İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş! "Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu..."

26.12.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki bazı işe alınanların 'terör örgütleriyle iltisaklı olduğu' iddiasıyla özel teftiş başlattı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş! "Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu..."

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili açıklama yayınladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden: 455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine, Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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