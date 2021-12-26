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Son dakika: İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

26.12.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bazı işe alınanların 'terör örgütleriyle iltisaklı olduğu' gerekçesiyle özel teftiş başlatmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu karara tepki göstererek sosyal medya hesabından, "İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem. İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığının İBB'nin bazı çalışanları için 'terör' teftişi başlatmasına ilişkin olarak, “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem. İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hak yemem hakkımı da yedirmem” dedim. Bugün de diyorum ki; “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.” Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek."

İBB'DEN AYRI AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının başlattığı özel teftiş ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

“Terör bağlantılı” kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur.

İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş! Son dakika: İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş! "Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu..."


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Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı
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