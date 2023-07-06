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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 'orman' genelgesi: 31 Ekim'e kadar yasaklandı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 'orman' genelgesi: 31 Ekim'e kadar yasaklandı

06.07.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.

Genelgede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde, Türkiye'de bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, gelecek günlerde orman yangını riskinin yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.

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Önceki yıllarda ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizliğin yer aldığına dikkati çekilen genelgede, orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve orman alanlarına girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceği belirtilen genelgede, ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyeceği kaydedildi.

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Orman görevlileri ile jandarma ve polis devriyelerinin sürekli hale getirileceği, orman alanlarında dron, KGYS gibi vasıtalarla izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılacağı ifade edilen genelgede, büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınacağının altı çizildi.

Genelgede, "Aziz milletimizin milli servetimiz olan orman varlığımızın korunması konusunda gerekli hassasiyeti en üst seviyede göstereceğine, bu konuda görevli kurum ve kuruluşlarımızın yanında her zaman olduğu gibi en büyük desteği halkımızın vereceğine yürekten inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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"ORMAN YANGINLARININ İÇİMİZİ YAKMAMASI İÇİN...."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadele etmek için, orman yangınlarının içimizi yakmaması için, orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgemizi yayınladık. Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın." uyarısında bulundu. (AA)

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