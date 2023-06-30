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Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!

30.06.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinden yangın haberi geldi. İlçede, buğday ekili alanda yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 100 dönümlük alanda ekili olan buğdaylar kül oldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. İşte haberin detayları...

Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!

Edirne'nin Keşan ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Yeni Mahalle'de buğday ekili arazide, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Beyendik Belediyesi ve Yenimuhacir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ekipler, 2 saatlik çalışma ile alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN YANGINA KARŞI DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

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Kurak bir mevsim geçtiğini ve hassas bir döneme girildiğini belirten Helvacıoğlu, "Çok dikkatli olmalıyız. Bu bize bir uyarı olmalı. Bütün vatandaşlarımızın yangına karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Dışarıya sigara izmariti, cam parçası atmamalarını istiyoruz. Ormana yakın bir bölgede yangın. Alan oldukça geniş. Traktörler de yangının çevresini yayılmaması için açıyor. Ürün kaybı var ama Allah’tan can kaybı yok. Evlere ulaşmaması da bir şans. Yangın, buğday kuru olduğu için çabuk yayılmış. Allah beterinden saklasın. Geçmiş olsun." dedi. (DHA)

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