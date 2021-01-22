Son dakika! İçişleri'nden hafta sonu kısıtlama açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 22 Ocak saat 21.00'de başlayıp, 25 Ocak Pazartesi sabah 05.00'te sonlanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamaya göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar faaliyet gösterecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

