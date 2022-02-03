HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İlker Reis Yunan sahil güvenlik botuna böyle haddini bildirdi! 'Türkler geliyor birazdan kaçarsınız'

Son dakika: İlker Reis Yunan sahil güvenlik botuna böyle haddini bildirdi! 'Türkler geliyor birazdan kaçarsınız'

03.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Youtube kanalında çektiği videolarla tanınan İlker Reis, uluslararası karasularında Yunanistan sahil güvenliğiyle atıştı. Yunanlılar, Türk balıkçı teknesini tehdit etti. 'Burası Yunan karasuları buradan git' ifadesinden sonra İlker Reis'in tehdidiyle karşılaşan Yunan komutan 'Tekneni batıracağım' diye bağırdı. 'İşte siz bu kadarsınız' diyen İlker Reis'in isyan ettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Son dakika: Uluslararası sularda balıkçılık yapan İlker Reis, Yunanistan sahil güvenliği tarafından tehdit ve baskıya uğradı. Türk balıkçılar bölgenin Yunanistan'a ait olmadığını söyleyince sinirlenen Yunan komutan 'Senin tekneni batıracağım, arkadaşlar üstüne sürün' diye bağırdı. İlker Reis, tehditlere boyun eğmeyince Yunan teknesi geri adım attı. O görüntüler sosyal medyayı salladı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ, TÜRK BALIKÇILARI BÖYLE TEHDİT ETTİ! 'TEKNENİ BATIRACAĞIZ'

Yaşananları İlker Reis'in ekibinden bir kişi saniye saniye görüntüledi. Uluslararası karasularında balıkçılık yapan Türklere karşı baskıcı bir uygulama yapan Yunanlılar daha sonra geri adım attı.

image (5)

İLKER REİS HADLERİNİ BİLDİRDİ: 'GÜCÜN YETİYORSA GEL'

Balıkçı teknesinin başında yer alan İlker Reis, Yunan sahil güvenliğe böyle isyan etti:

'Sen kimsin! Gel gelebiliyorsan, aradık sahil güvenliği birazdan kaçarsınız. Siz hainsiniz. Gel müdahale et. Gel gücün yetiyorsa müdahale et. Siz ancak böylesiniz, bir şey yapamazsınız. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası su. Bana anlatmayın.'

image (6)

'BİZ KAÇARSAK MEYDAN ONLARA KALIR, BURASI ONLARIN DEĞİL'

'Tüm herkes görsün. Biz 1.5 mil daha uzaktayız. Bu adamlar bunu hep yapıyor. 6 mil sınırı var. Sürekli bunu yapıyorlar. Biz hiçbir zaman geri adım atmadık. Bir şey yapamazlar. Biz kaçarsak meydan bunlara kalır. Böyle konuşurlar ondan sonra susarlar. Biz balık tutmasak da her zaman buradayız. Bunu herkes duyacak. Burası onların değil.'

İlker Reis'in bu tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde kandil simidi nasıl yapılır?Evde kandil simidi nasıl yapılır?
Bilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildiBilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildi
Pentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyorPentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyor
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 149 yorum
Aslanım benim.. İşte Türkün gücü
yunan turkiye savaşı çok yakında patlak verir abd ile yunan birlikte
Helal olsun ve adamın dibisin
Yetkililer senin gibi tepki verebiliyor mu İlker Reis?
Veremedikleri için yunan 12 adaya asker çıkartıp silahlandıdı.
o tepkiyi yıllar önce burnumuzun dibindeki adaları vermeden dusunceklerdi
@otuken29 bu durum Ruslara olsaydı şimdi başkent Atinaya girmişlerdi.

En Çok Okunan Haberler

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliği’ne böyle haddini bildirdi

Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliği’ne böyle haddini bildirdi

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

Uydu görüntülerine yansıdı! Sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktalar

Uydu görüntülerine yansıdı! Sınıra sadece birkaç kilometre uzaklıktalar

Oytun Erbaş yine çok konuşulacak! ''Sözlerimin arkasındayım''

Oytun Erbaş yine çok konuşulacak! ''Sözlerimin arkasındayım''

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.