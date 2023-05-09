Son dakika | İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! MSB derhal harekete geçti: Uzman çavuş gözaltına alındı

Son dakika haberi: İmamoğlu'nun mitingine taşlı saldırı düzenleyenlerle ilgili soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Olaylara karışan bir uzman çavuş gözaltına alındı.

MİTİNGDEKİ OLAYLARA KARIŞTI

Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş, İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bakanlık uzman çavuşun sözleşmesinin feshedildiğini de bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirilmişti. Çıkan olaylarda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırılmış, 17 kişi de atılan taş ve pet şişe sonucu yaralanmıştı.

Olaylara ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli dün serbest bırakıldı.