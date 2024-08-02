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  4. Son dakika | Instagram çöktü sanıldı! BTK'dan sosyal medya platformu Instagram için karar: Erişim engeli getirildi

Son dakika | Instagram çöktü sanıldı! BTK'dan sosyal medya platformu Instagram için karar: Erişim engeli getirildi

02.08.2024 07:21
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Instagram kullanıcıları giriş sorunu yaşıyor. 2 Ağustos itibarıyla "Instagram çöktü mü" sorusuna yanıt aranmaya başlarken gelen son dakika haberine göre Instagram için BTK tarafından bir karar alındı. Buna göre Instagram'a erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Instagram'a tepki gelmişti.

Son dakika | Instagram çöktü sanıldı! BTK'dan sosyal medya platformu Instagram için karar: Erişim engeli getirildi

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram birçok kullanıcı tarafından açılamıyor. Bazı kullanıcılarda ise yenileme işlevi çalışmıyor.

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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye’nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram’ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

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BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

İletişim Başkanı Altun’un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram’a erişim engeli getirildi. İHA'nın aktardığına göre; BTK’nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram’a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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INSTAGRAM SORUNU X'TE GÜNDEM OLDU

Instagram'ı açamayan birçok kullanıcı X'ten (Twitter) "Instagram çöktü" şeklinde paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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