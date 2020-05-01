Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verdi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/AV2yrXvkCQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2020