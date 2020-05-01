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  4. Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 10:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verdi.


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