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  4. Son Dakika: İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama

Son Dakika: İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama

04.12.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Son Dakika: İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama

İran'daki yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Natanz Nükleer Tesisi'ne 20 kilometre mesafedeki Badrud bölgesinde patlama yaşandı.

İran devlet televizyonu ise olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin tepkisini ölçmek için tatbikat amacıyla füze ateşlendiğini duyurdu.

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SALDIRIYA KARŞI KOYMAK AMACIYLA FÜZE FIRLATILDI

Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini yazarken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktardı.

2 BELİRSİZ CİSİM İMHA EDİLDİ

İran'daki diğer yerel kaynaklara göre de ateşlenen füzeler havadaki 2 belirsiz cismi imha etti.

Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama İran
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