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  4. Son dakika: İspanya ve İran'dan koronavirüsle ilgili umutlandıran haberler

Son dakika: İspanya ve İran'dan koronavirüsle ilgili umutlandıran haberler

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

İspanya ve İran'dan umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre can kaybı ve enfekte hasta sayısının periyodik olarak düşüşe geçtiği İspanya'da son 24 saatte 430 can kaybı yaşanırken, İran'da ise 88 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: İspanya ve İran'dan koronavirüsle ilgili umutlandıran haberler

Avrupa'da Covid 19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ve vaka sayısı en yüksek yer olan İspanya'da can kaybı ve enfekte hasta sayısının periyodik olarak düşüşe geçtiği belirtildi.

Ülkede dün de salgın nedeniyle ölü sayısı 399 kişi artmıştı. Bugünkü verilerle birlikte toplam ölü sayısı 21 bin 282'ye çıkmış oldu.

BİR UMUTLANDIRAN HABER DE İRAN'DAN

Dün 91 kişi yaşamını yütürdüğü İran'da ise yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
İspanya koronavirüs İRAN

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