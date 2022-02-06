SON DAKİKA | Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili yeni gelişme! Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen açıkladı

Son dakika haberi: Isparta'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının baskı yapması nedeniyle elektrik telleri koptu. Şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda enerji nakil hattı hasar aldı. CNN Türk yanına katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen "Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağırlığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek" açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentteki son durumla ilgili şunları ifade etti:

"ŞU ANDA 4'ÜNCÜ GÜNDEYİZ"

"Perşembe günü yağan 9 saatlik kardan sonra tabii ki Ispartamız çok büyük seviyede kar yağışı aldı. O günden beri bazı sıkıntılar yaşadık elektrik hatlarımızda. Şu anda 4. günündeyiz. Bugün 400 kişilik ekiple tüm sokaklarımızdaki arızalar giderilmek üzere. Tüm şehrimize enerji verildi, enerji verilmede sorunumuz olmadı. Dışardan gelen hatlar tamir edildi ancak şehir içindeki mahalleler arasında yoğun kar yağışından dolayı kopan tellerin bakımları, tamiratları yapılıyor. Sokak aralarında trafikle alakalı sıkıntımız yok. 3200 caddedeki, sokaktaki tüm arterler trafiğe açık.

"AKŞAMA KALMADAN HER EVE ELEKTRİK VERİLECEK"

Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağırlığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek.

"ISPARTA SON 30 YILIN İLK KEZ BU KADAR YAĞIŞ ALDI"

55 saattir elektriği olmayan evlerimiz var. Hava çok soğuk, geceleri eksi 7-8'e düşüyor. Şu anda hava güneşli, inşallah bu karların erimesine de neden olacak. Isparta'ya dışardan hat taşıyan büyük ana, örgü dediğimiz beton direklerimizin yüzde 80'i ağırlığı kaldıramayan, kafadan büküldüler. Bunların tamiri biraz uzun sürdü. Dışardan gelen hatların trafosu Isparta'ya bağlandı. Biraz süreç çok önemliydi. Isparta'nın içerisinde 40 cm kar var ama biraz yüksek mahallelerimizde bu 70-80 cm kar oluştu. Son 30 yılın içinde Isparta ilk kez bu kadar kar yağışı aldı. Bu da tabii birçok konuda bize kısa süreli de olsa bazı sıkıntılar çıkardı."



