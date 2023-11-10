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Son dakika: İsrail Gazze'deki bir okula saldırı düzenledi! Çok sayıda can kaybı var

10.11.2023 17:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: El Şifa Hastanesi Direktörü, İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Kızılayı ise İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar olduğunu duyurdu. Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürdüğü belirtildi.

Son dakika: İsrail Gazze'deki bir okula saldırı düzenledi! Çok sayıda can kaybı var

Son dakika: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. El Şifa Hastanesi Direktörü, İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in, 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in saldırılarıyla son 24 saatte 266 kişiyi öldürdüğüne işaret ederek, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78'e yükseldiğini söyledi.

Gazze'de yaralı sayısının 27 bin 490'a çıktığını belirten Kudra, enkaz altında kalan 1500'ü çocuk olmak üzere 2 bin 700 kişi hakkında kayıp ihbarı aldıklarını aktardı.

Kudra, İsrail'in sağlık merkezleri ve çalışanlarına yönelik saldırılarında 198 sağlık çalışanını öldürdüğü, 53 ambulansı kullanılamaz hale getirdiği, 135 sağlık kuruluşunu hedef alarak 21 hastane ile 47 sağlık ocağının hizmet dışı kalmasına sebep olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi Yerleşkesi'ni art arda 5 kez hedef aldığını söyleyen Kudra, İsrail'in hastane çevresine saldırılarına devam ettiğine dikkati çekti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönen ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon içinde çalışmasına rağmen iki ambulans sürücüsünü alıkoyduğu bilgisini paylaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail ordusunun Nasr ve Rantisi Çocuk Hastanelerini kuşatarak, sağlık çalışanı, yerinden edilmiş siviller ve hastaların oluşturduğu binlerce kişinin hayatını doğrudan hedef alarak tehlikeye attığını belirtti.

Yakıt yetersizliğine de vurgu yapan Kudra, Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmasında kritik saatlerin yaşandığını sözlerine ekledi.

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İsrail Gazze
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