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  4. SON DAKİKA | Gazze'deki hükümet duyurdu! İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu

SON DAKİKA | Gazze'deki hükümet duyurdu! İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu

11.11.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğunu duyurdu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

SON DAKİKA | Gazze'deki hükümet duyurdu! İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Gazze'deki hükümet "İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu" şeklinde açıklama yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "Şifa Hastanesi'nde yakıt tamamen bitti, çalışmalar durduruldu." ifadelerini kullandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Gazze hastane
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