SON DAKİKA | Gazze'deki hükümet duyurdu! İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Gazze'deki hükümet "İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu" şeklinde açıklama yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "Şifa Hastanesi'nde yakıt tamamen bitti, çalışmalar durduruldu." ifadelerini kullandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." dedi.

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