Son dakika | İsrail tank atışıyla TRT Arapça ekibini hedef aldı! TRT Genel Müdürü'nden sert tepki

Son dakika haberi: İsrail, Gazze'de gözünü kırpmadan katliam yapmaya devam ediyor. Son saldırıda TRT Arapça ekibi ölümden döndü.

GAZETECİLER HEDEF ALINDI

AA'nın görgü kaynaklarından aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

"SÜRPRİZ ASKERİ OPERASYON"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI'DAN TEPKİ

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, saldırıyla ilgili sert tepki göstererek şunları kaydetti:

"Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum’un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınadığı sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

"Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





