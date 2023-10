Son dakika: İsrail ordusu Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı! Sağlık Bakanı Koca'dan sert tepki

Son dakika haberi: İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.

Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN SERT TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca,

"Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar." dedi.

İsrail'e tepki gösteren Koca şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı. Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık. Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı."

"HASTALARIN BAŞKA BİR SEÇENEĞİ YOK"

"Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze’deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkânsız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: “Hareket eden her şey bombalanıyor.”"

"İNSANLIK KAYGI İÇİNDE"

İnsanlık kaygı içinde. Türkiye’nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar."

Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar.



Gazze’de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir… pic.twitter.com/W7mDBj4Cq8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 30, 2023

GAZZE'DEKİ TEK KANSER HASTANESİ

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi’nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor.



Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin’in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.