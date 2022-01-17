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  4. SON DAKİKA | İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama

SON DAKİKA | İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama

17.01.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor. Kar yağışı ise İstanbul'a yeniden geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı açıklamada "Kar, İstanbul'da 24 saat kalacak" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre yarından itibaren havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da kar yeniden kendisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da beklenen kar ile ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteorolojinin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

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"KAR İSTANBUL'DA 24 SAAT KALACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yarın öğleden sonra sıcaklıklar kuzey bölgelerden başlayarak 6-7 derece düşecek. Ege ve Akdeniz kıyıları hariç karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış var.

İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam kar olabilir. Kar, İstanbul'da 24 saat kalacak. Yoğun bir yağış olmayacak. Çarşamba akşamı kesilecek"


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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