HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Son dakika! İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 23:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Bilim Kurulu'nun önerileri sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Açık alanda maske kuralına uymayanlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı belirtildi.

Son dakika! İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması olduğu belirtildi. Açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır."

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske zorunluluğu kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulluların dikkatine! İl Hıfzıssıhha Meclisince İstanbul'da bütün açık alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve aykırı durumlarda cezai işlem uygulanması kararı alınmıştır."

ANKARA'DA DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bilim Kurulu'nun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

BURSA'DA DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."

KARARA UYMAYANLARA CEZA

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı! Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı!
Otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtıOtomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

18 ilin başsavcısı, 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

18 ilin başsavcısı, 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

70 milyar dolarlık dev satın alma

70 milyar dolarlık dev satın alma

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Diğer Haberler
Libya'daki üst düzey ziyaret sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Libya'daki üst düzey ziyaret sonrası dikkat çeken açıklama

Hesap ödememek için denize atlayan kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Hesap ödememek için denize atlayan kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Son dakika: BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu (Volkan Bozkır kimdir?)

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu

ABD Başkanı Trump, yaptırım yasa tasarısını onayladı!

Trump yaptırım yasa tasarısını onayladı!

Otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı

Otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı

Rusya’da dehşete düşüren görüntü! 4 aracı kağıt gibi ezdi

Dehşete düşüren görüntü! 4 aracı kağıt gibi ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.