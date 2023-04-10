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  4. Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı? Bakan Kurum canlı yayında açıkladı

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı? Bakan Kurum canlı yayında açıkladı

10.04.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık konusu ile ilgili gelen soruya yanıt veren Kurum, "Ne belediye ne de başka bir görev için şu an beklentimiz yok. Bunları konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı? Bakan Kurum canlı yayında açıkladı

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık konusu ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

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Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs kritik öneme sahip. Bu süreçte 14 seçimdir kazanan AK Partimiz sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Biz de İstanbul'dan aday olduk. Tabi 1. sıra ve 1. bölge sayın cumhurbaşkanımızın başbakanlık sürecinde aday olduğu yer. Bizim için onurlu bir yer. İstanbul'un geleceği adına bir İstanbul milletvekili olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz.

Bizim şu an iki önceliğimiz var. Birincisi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçerek yeni yüzyılın başlangıcını hemen yapacağız. Şu anda da en önemli gündemimiz deprem bölgemiz. Dolayısıyla bu öncelikler dışında deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza konutlarını yapmak da ikinci önceliğimiz.

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN ADAY OLACAK MI?

Bunları bugün konuşmak, gerçekten hem milletimiz adına hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımız adına çok gereksiz. Hiçbir zaman görev beklemedim. Verilen görevi yerine getirmeye çalıştım. Ne belediye ne de başka bir görev için şu an beklentimiz yok. Bunları konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.

'GÖNLÜMÜZ DEPREM BÖLGESİNDE'

Önümüzdeki perşembe günü sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temel atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte de yapılması gereken iş ve işlemleri anbean takip ediyoruz. Perşembe günü sayın cumhurbaşkanımızla birlikte depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutu başlatmış oluyoruz. Bu önemli bir başarı. 100 bin konutu 4'le çarptığınızda 400 bin kardeşimizin evi, yuvası, mutluluğu demek. Depremzede vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde başlayacağımız konutları etap etap teslim edeceğiz. Aynı anlayışla deprem bölgesindeki sürecimizi yürütüyor olacağız. Burada olsak da gönlümüz, kulağımız, kalbimiz deprem bölgesinde.

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'HARIL HARIL İHALELERİMİZİ YAPIYORUZ'

İzmir'de Bayraklı'da deprem oldu. Hani 'bedava konut dağıtacağız' diyor ya Kılıçdaroğlu. 5 bin 61 konutu, 7 ayrı proje alanında, o zaman pandemi süreci vardı, tedarik zinciri bozuktu, ama biz gittik vatandaşımıza söz verdik, ilk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Sözlerimizi Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu'da yetiştirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Bütünlük içerisinde konutları yapacağız. İlk gün depremden sonraki süreçte Gaziantep'te üs kurduk. Türkiye'deki tüm inşaat malzeme üreticilerini bir araya getirdik. Bize bu kadar demir, çimento, kalıp malzemesi lazım dedik. Hepsi kapasitelerinin yetebileceğini ifade ettiler; hatta zam yapmayacaklarını söylediler. Seçime 34 gün var, harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ticaret Bakanımız da sağ olsun bire bir süreci takip ediyor. Kalıp, işçi, malzemede problem yaşar mıyız diye bakıyor ve ona göre tedbirimizi alıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN DEPREM BÖLGESİNDE BEDAVA KONUT VAADİ

Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz. Ama biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Biz hep yapacaklarımızın üzerinden bir siyaset yaptık. Eğer 14 seçimdir AK Parti kazanıyorsa yapmış olduğu işlerdendir. Biz de burada hiçbir zaman popülist yaklaşmadık. Oradaki kardeşlerimizi üzecek hiçbir vaatte bulunmadık. Gerçekleştiremeyeceğimiz vaadi vermedik. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapmadılar? İBB kendisinde değil mi? 100 bin konut gerçekleştireceğiz dediler. Niye yapmadılar? Ankara'daki sosyal konut, deprem dönüşüm işi ne olacak? Bunu kendi belediye başkanına sor. Sen bana doğru bir örnek vereceksin ki ben sana oy vereyim.


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