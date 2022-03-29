SON DAKİKA | İstanbul'da barış görüşmeleri sürerken Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Son dakika: Tüm dünya Ukrayna ve Rus heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği barış görüşmelerinden güzel haberler beklerken, Rusya'dan gerilimi daha da tırmandırabilecek bir açıklama geldi. Ana hedeflerinin birinci aşamasının tamamlandığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava kuvvetlerini tamamen yok ettiklerini iddia etti.

SON DAKİKA | RUSYA'DAN NATO'YA SERT UYARI: KARŞILIK VERİRİZ

NATO için de dikkat çeken ifadelerin yer aldığı açıklamada "Eğer NATO Ukrayna'ya uçak ve hava savunma sistemi gönderirse Rusya buna da kısa sürede cevap verecektir" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Ukrayna'daki askeri operasyonun ana amacı Donbas'ın kurtarılması. Ukrayna'nın askeri kapasitesi ciddi ölçüde düşürüldü. Ukrayna artık hava kuvvetlerine sahip değil. Eğer NATO Ukrayna'ya uçak ve hava savunma sistemi gönderirse Rusya buna da kısa sürede cevap verecektir."

