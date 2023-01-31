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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu! Dehşete düşüren olayda korkutan şüphe

SON DAKİKA | İstanbul'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu! Dehşete düşüren olayda korkutan şüphe

31.01.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da kahreden olay! Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu. İlk belirlemelere göre olayın gaz zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA | İstanbul'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu! Dehşete düşüren olayda korkutan şüphe

Son dakika: Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu. Olayın gaz zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. (İHA)

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SANCAKTEPE'DEKİ FACİA

27 Ocak cuma günü İstanbul'da Sancaktepe’de bir evde 3 çocuk ile babaları ölü bulunmuştu. Baba M.A.'nın, eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edilmişti. M.A.'nın çocuklarıyla restoran bölümünde yemek yedikten sonra kazan dairesine giderek olayı gerçekleştirdiği detayı kahretmişti.

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(Sancaktepe'deki faciada baba M.A. ve 2 çocuğu)

Ayrıntılar geliyor...


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Kartal gaz

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