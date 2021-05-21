Son Dakika: İstanbul'da kuvvetli yağış! Boğaz çamura bulandı

İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu deresinden gelen çamurun İstanbul Boğazı'na akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucunda mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü.
Aksaray Metro İstasyonu'nu su bastı. Ekipler suyun bastığı alanı şeritlerle kapattı. Ancak metro istasyonunun çatısından hala su aktığı görüldü.
Ayrıca, Zincirlikuyu’da yollar su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler mazgalları açarak suyu tahliye etmeye çalışıyor.
Öte yandan Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: İHA-DHA