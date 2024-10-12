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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da polise saldırı! Kesici aletle arkasından yaklaşıp... O anlar kamerada

SON DAKİKA | İstanbul'da polise saldırı! Kesici aletle arkasından yaklaşıp... O anlar kamerada

12.10.2024 13:08
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12.10.2024 13:08
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Son dakika haberi: Son günlerde artan şiddet haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beyoğlu'nda polise saldırı düzenlendi. Simitçinin yanında ayakta duran polise, arkasından yaklaşan bir kişi kesici aletle saldırdı. Saldırganın daha önce sosyal medyada paylaştığı video da ortaya çıktı. Söz konusu videoda saldırganın polise meydan okuduğu görüldü.

Son dakika: İstanbul'da polise yönelik saldırı gerçekleşti. Beyoğlu'nda yaşanan olayda bir polis memur kesici aletle yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının saat 11.00'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleştiği öğrenilirken, saldırı anı da ortaya çıktı.

İHA'nın paylaştığı görüntülerde simitçinin yanında ayakta duran polise, arkasından yaklaşan bir kişinin kesici aletle saldırıp kaçtığı görülüyor.

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YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonrasında gözaltına alındı.

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VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI! POLİSİ DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞ

Saldırganın daha önce sosyal medyada paylaştığı videoda ortaya çıktı. Söz konusu videoda saldırganın polise meydan okuduğu görüldü:

"Nurtepe'de iki polis aracı yanımdan geçti. Ters ters baktım. İnip kimlik kontrolü yaptılar. Üstümü aradılar, sorular sordular. Bir daha Beyoğlu'nda görmeyelim dediler. O polisi buradan düelloya davet ediyorum. Orada kalabalık ve silahlıydılar bir şey diyemedim. Ama teke tek, erkek erkeğe bir kavga etmek isterim kendisiyle"

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(İHA)

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polis İstanbul saldırı
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