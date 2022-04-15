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Son dakika | İstanbul'da ulaşıma zamda flaş karar sonrası dikkat çeken paylaşım! İmamoğlu'na seslendi: Farkı atarsın reis

15.04.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. İBB Başkanı İmamoğlu söz konusu kararı veto edeceğini açıklarken, sosyal medyada bir öğrencinin yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.

Son dakika | İstanbul'da ulaşıma zamda flaş karar sonrası dikkat çeken paylaşım! İmamoğlu'na seslendi: Farkı atarsın reis

Son dakika: İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam olay oldu. Geçtiğimiz haftadan itibaren geçerli olan zam ile birlikte tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den, 602 TL'ye, öğrenci abonmanı 78 TL'den 109 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseltildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İBB ÖNÜNDE ULAŞIM ZAMMINI PROTESTO ETTİ

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakınında toplanan öğrenciler tarafından protesto edildi.

AK Parti, yapılan ulaşım zammını öğrencileri mağdur ettiğini savunurken; yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması İBB Meclisi'ne teklif sunmuştu.

ÖĞRENCİYE YAPILAN ZAM GERİ ÇEKİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Nisan Ayı Meclis Oturumunda, yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi ve öğrenciye yapılan zam kararı ger çekildi.

İMAMOĞLU: VETO EDECEĞİM

Söz konusu karar sonrası konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabi ki, veto edeceğim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rest! 'Veto edeceğim'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rest! 'Veto edeceğim'

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam ve ardından öğrenciler için alınan karar gündem yarattı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken, bir öğrencinin yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

IBAN PAYLAŞIP FARKI İSTEDİ

Twitter üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyen bir öğrenci, zamlı fiyattan aylık yaptığını belirtirken; indirim kararı sonrası aradaki farkı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan istedi.

fasgh

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