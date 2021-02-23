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Son Dakika: İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması! 'Normalleşmeyi konuşamayız'

23.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması! 'Normalleşmeyi konuşamayız'

Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarının atılacağı 1 Mart için geri sayım sürerken, İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Prof. Dr. Çetiner, İstanbul'da yükselen vaka sayılarıyla birlikte normalleşmenin konuşulamayacağını belirtti.

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Haber Global'de koronavirüs salgınındaki son durum ve 1 Mart için konuşulan normalleşme ihtimalleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çetiner, "Türkiye dünyada en hızlı aşılama yapan 6. ülke konumunda. Bu tür aşılamalar salgını çevirmede bizim en büyük dayanağımız. İskoçya, İsrail örneği var. Gerçekten aşılama çok ama çok önemli avantaj sağlıyor" dedi.

Çetiner, koronavirüs mutasyonlarına dikkat çekerek, "Varyantların ve bunların bulaştırıcılıklarının, artma riskinin ve dünyaya yayılma riskini göz önüne alırsak bir anda olumsuz baskı üzerimizde hissediyoruz. Mart başında normalleşmeyeceğiz, peki nisan başında normalleşebilecek miyiz sorusunu sorabiliriz. Bunu böyle çok kısa vadeli bir plan gibi düşünmemek lazım. Uzun ve dinamik bir süreç" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA HANGİ KRİTERE GÖRE NORMALLEŞECEĞİZ"

İstanbul da dahil olmak üzere illerdeki vaka sayılarının yükselişte olduğuna dikkat çeken Çetiner, "Vaka sayıları çok yüksek olan yerlerde normalleşmeyi konuşamayız. 100 binde 228 olan bölgede normalleşmeyi konuşamayız. İstanbul için de yukarıya çıkış söz konusuyken, hangi objektif kritere göre 1 Mart'ta normalleşeceğiz. Bunların hepsi tartışmaya son derece açık konular. Türkiye'nin R değeri 1. O kadar kırılgan bir kriter ki bu. Hepimizin beklediği normalleşmek ama yeni bir dalga riski ile kapanma sürecini yaşayabilecek gibi değiliz şu anda" dedi.

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