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Son dakika: İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazası! Otobüs yan yattı... Ekipler bölgeye sevk edildi

09.08.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Kemerburgaz'da havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen bir otobüs kaza yaptı. Yan yatan otobüste 29 kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazası! Otobüs yan yattı... Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'da havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı.

Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.

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İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

29 KİŞİ YARALANDI

Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası İstanbul kemerburgaz

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