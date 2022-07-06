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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da korkunç saldırı! Kadın davacı ve avukatını öldürdü... Cinayet anı kamerada

SON DAKİKA | İstanbul'da korkunç saldırı! Kadın davacı ve avukatını öldürdü... Cinayet anı kamerada

06.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avukat ve davacıya yönelik silahlı saldırı İstanbul'da yaşandı. Bakırköy'de aleyhinde açılan dava yüzünden Abdullah Türkoğlu silahıyla dehşet saçtı. Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldürürdü. Daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerine gidip kurşun yağdırdı. Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; Büyükçekmece'de yakalandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Son dakika: Konya'da doktora yönelik silahlı saldırının şoku sürerken, bir cinayet haberi de aynı saatlerde İstanbul'dan geldi. Kendisi aleyhinde açılan tazminat davasının geri çekilmemesine sinirlenen Abdullah Türkoğlu, davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki avukatlık bürosunda öldürdü. Daha sonra Büyükçemece'ye giden Türkoğlu, iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'a kurşun yağdırdı. Saldırgan, Tufan'ı öldürdüğü Büyükçekmece'de yakalandı.,

AVUKAT VE KADINI DEFALARCA TEHDİT ETMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.

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SON DAKİKA: DAVA GERİ ÇEKİLMEYİNCE SİLAHINA SARILDI

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesindeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerine geldi. Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öznur Tufan'ın vurulduğu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ölen avukat Servet Bakırtaş

“DAVAYI ÇEKMEDİLER! BU DA BUGÜN GELDİ VURDU"

Yaşananları anlatan Tufan'ın komşusu, “Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur Tufan'ın yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler. Bu da bugün geldi vurdu" dedi.

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SON DAKİKA: Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Önce doktoru sonra kendisini öldürdü! Doktorlar iş bıraktı...SON DAKİKA: Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Önce doktoru sonra kendisini öldürdü! Doktorlar iş bıraktı...

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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