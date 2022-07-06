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  4. SON DAKİKA: Önce doktoru ağır yaraladı sonra intihar etti! Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç anlar

SON DAKİKA: Önce doktoru ağır yaraladı sonra intihar etti! Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç anlar

06.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç bir olay yaşandı! Önce kardiyoloji uzman doktoru E.K'yı silahla vurarak ağır yaralayan saldırgan, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Konya Şehir Hastanesinde 10 el silah sesi duyulduğu ifade edildi. Korkunç olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Acil servisinde 'Sedye getirin' sesleri yankılandı.

Son dakika haberine göre Konya'da sinir krizi geçiren saldırgan, önce kardiyoloji uzman doktoru E.K'yı silahla vurdu. Daha sonra da intihar girişiminde bulundu. Dehşete düşüren olay Konya Şehir Hastanesinde saat 14.30 sıralarında yaşanırken, 10 el silah sesi duyulduğu iddia edildi. İddiaya göre Kardiyoloji Uzmanı E.K.'nın tabancayla başına ateş açan saldırgan, ardından aynı silahla kafasına ateş açıp intihar girişimde bulundu. Yaralı E.K. ve saldırgan, ameliyata alındı.

SON DAKİKA | KONYA ŞEHİR HASTANESİNDE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI

Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan hareketli dakikaların ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Olayın hemen ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hastanede büyük panik yaşadığı görülüyor.

BÜYÜK PANİK: SEDYEYİ GETİRİN

Silah seslerinin ardından hastanedekiler sağa sola doğru koşarken, acil servisinde 'Sedye getirin' seslerinin yükseldiği duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
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