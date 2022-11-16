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Son dakika: İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya karışan terörist Suriye'de yakalandı

16.11.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırının ardından operasyonlar sürüyor. Bombalı saldırının kilit isimlerinden biri olan, Hüsam A.K. isimli terör örgütü mensubu, Türk polis ekipleri tarafından Suriye'nin Azez kentinde yakalandı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya karışan terörist Suriye'de yakalandı

Son dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin yönettiği operasyonlarda kritik bir isim daha yakalandı.

AZEZ'DE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi. Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. “Hüsam” kod adlı PKK/YPG mensubu terörist, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

RESMİ İFADEDE TEKRARLADI

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi. Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi. (AA-DHA)


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İstiklal Caddesi bombalı saldırı

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