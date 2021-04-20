HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika! İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

20.04.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.

Son dakika! İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in, terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması şiddetle kınandı.

Ayrıca İsveç'in Suriye'nin kuzey doğusunda PKK/YPG terör örgütünün güdümündeki ayrılıkçı Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Demokratik Konseyi ile son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırmasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Büyükelçiye, İsveç'in muhatap aldığı şahısların AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğu, PKK elebaşlarının da bu gerçeği kendi ağızlarından alenen teyit ettiği, bu teröristlerin Suriye’nin kuzey doğusunda farklı bir isim altında eylemlerini sürdürmelerinin bu gerçeği değiştirmediği, İsveç’in bu tehlikeli siyasetiyle sadece Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Türkiye’nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, böylece ikili ilişkilere ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

İsveç makamlarının terör örgütlerine destek vermemesi, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı için çaba harcaması istendi. Türkiye'nin, DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği mesajı da Büyükelçi Herrström'e iletildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Datça açıklarında korkutan deprem!Datça açıklarında korkutan deprem!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
pkk Dışişleri Bakanlığı İsveç

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşlık sitesinde tanıştı kabusu yaşattılar!

Arkadaşlık sitesinde tanıştı kabusu yaşattılar!

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

Devlet Bahçeli'den flaş '128 milyar dolar' çıkışı

Devlet Bahçeli'den flaş '128 milyar dolar' çıkışı

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.