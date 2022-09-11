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Son Dakika: İsveç'te genel seçimler! Birinci çıkan parti belli oldu

11.09.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsveç'te gerçekleşen genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre birinci parti belli oldu. Buna göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Partisi birinci çıktı. Oyların tamamının sayılmasının ardından geçici sonuçların açıklanması beklenirken resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: İsveç'te genel seçimler! Birinci çıkan parti belli oldu

Son dakika haberi: İsveç'teki genel seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından ilk sonuçlar geldi. Seçim sonucunda ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni hükümet ve yerel belediye başkanları belli olacaktı. Buna göre ülkede yapılan genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

RESMİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI HAFTALAR SÜREBİLİR

İsveç'te oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başlamış, saat 20.00’de sona ermişti. Sandık çıkış sonuçlarının yerel saatle 21.00'da duyurulması bekleniyordu. Bu ilk tahminin ardından oyların tamamının sayılmasından sonra geçici sonuçlar açıklanacak. Resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.

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İsveç'te halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti, parlamentoda 349 sandalye bulunuyor.

İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun seçimi kıl payı kazanacağı ve hükümetin uzun süren pazarlıklardan sonra bile kurulmasının zor olacağı görüşü hakimdi.

Sol blokta, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Çevre Partisi ile Sol Parti bulunurken, sağ bloktaki Merkez Partisi, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Parti (SD) ile hükümet kurulmayacağını ilan ederek bu seçime sol bloktan katılma kararı almıştı.

Sağ blokta ayrıca ılımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokrat Parti, Liberal Parti ve İsveç Demokratlar Partisi yer alıyor. Her ne kadar SD sağ blokta gösterilse de diğer sağ blok partileri SD ile iş birliği yapmaktan kaçınıyor.

İSVEÇ'TE 2018 YILINDAKİ SEÇİMLERDE EN FAZLA OYU SOSYAL DEMOKRAT PARTİ ALMIŞTI

İsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28,6'lık oyla birinci parti olmuştu.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19,84 ile ikinci sırada yer almıştı.

Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak 3 yıl bu görevi yürüttü.

Yeşiller ve Çevre Partisinin 2021'de hükümetten çekilmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti yoluna tek başına devam etti. (AA)

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