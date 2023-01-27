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  4. SON DAKİKA | İsveç'ten sonra bu kez de Danimarka'da! Paludan'dan skandal Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! Caminin karşısına gelip...

SON DAKİKA | İsveç'ten sonra bu kez de Danimarka'da! Paludan'dan skandal Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! Caminin karşısına gelip...

27.01.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rasmus Paludan, Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulundu. Yine bir skandal harekete imza atan Paludan'ın cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştığı da öğrenildi. Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, büyük tepkilere yol açmıştı.

SON DAKİKA | İsveç'ten sonra bu kez de Danimarka'da! Paludan'dan skandal Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! Caminin karşısına gelip...

Son dakika haberi: Yine aynı isim, yine aynı skandal... Bu kez Danimarka'da! İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, aynı provokasyonu bu kez Kopenhag'da gerçekleştirdi. İşte skandal olayın detayları...

BAŞINDA KASKLA KUR'AN-I KERİM YAKTI

Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı.

DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.

Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı.

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ELLERİN SU VE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ OLAN MÜSLÜMAN GENÇLER

Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü.

Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.

Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.

"BU, DANİMARKALI MÜSLÜMAN AZINLIK AÇISINDAN BİR PROVOKASYONDUR"

AA muhabirine konuşan cami gönüllüsü Filistinli Halid el-Subeyhi, ilk kez yaşanmayan bu duruma alışık oldukları yanıtını verdi.

Subeyhi, Paludan'ın iki yılı aşkın süredir Danimarka'da birçok caminin önünde bu provokasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizim kendisine mesajımız şudur; 'Bunu yapma, bu ifade özgürlüğü değildir. Bu, Danimarkalı Müslüman azınlık açısından bir provokasyondur.'" ifadesini kullandı.

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Halid el-Subeyhi, Müslüman toplumun provokasyona gelmeme konusunda dikkatli davrandığını belirterek, "Hasta bir adam. Dikkat çekmek için Müslümanları provoke etmek istiyor." diye konuştu.

Olayı görmek için bölgeye geldiğini aktaran Türk vatandaşı Sedat Güzel de "Danimarka vatandaşlarının yüzde 99'u Paludan'ın provokasyonlarına karşı." dedi.

Paludan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da bir caminin yanı sıra Türk ve Rus büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuş ve Danimarka makamları kendisine izin vermişti.

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PALUDAN, İSVEÇ'TE DE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Kur'an-ı Kerim

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