Son Dakika: İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshetti

Son dakika haberi: İtalya’da Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. İtalya’da erken seçime gidilecek. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Son dakika haberi: İtalya’da flaş bir gelişme yaşandı. Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. Bu gelişmeye göre İtalya’da erken seçime gidilecek. (İHA)
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