Son Dakika: İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshetti

Son dakika haberi: İtalya’da flaş bir gelişme yaşandı. Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. Bu gelişmeye göre İtalya’da erken seçime gidilecek. (İHA)

Ayrıntılar geliyor...

