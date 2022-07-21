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Son Dakika: İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshetti

21.07.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İtalya’da Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. İtalya’da erken seçime gidilecek. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshetti

Son dakika haberi: İtalya’da flaş bir gelişme yaşandı. Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. Bu gelişmeye göre İtalya’da erken seçime gidilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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