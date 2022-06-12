HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | İtalya'da Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk'ün hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürek burkan detay! Kazadan saniyeler önce...

SON DAKİKA | İtalya'da Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk'ün hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürek burkan detay! Kazadan saniyeler önce...

12.06.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da geçtiğimiz günlerde kaybolan helikopterin enkazı bulundu. Helikopterde bulunan 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazaya ilişkin Bülent Eczacıbaşı "Maalesef çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik" dedi. Öte yandan düşen helikopterde yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

SON DAKİKA | İtalya'da Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk'ün hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürek burkan detay! Kazadan saniyeler önce...

İtalya'da Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan bir helikopter, geçtiğimiz günlerde radarda kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarında enkaza dün ulaşıldı. Helikopterde bulunan 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazaya ilişkin Bülent Eczacıbaşı "Maalesef çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik" dedi. Öte yandan düşen helikopterde yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

italya-hava-kuvvetleri-kaybolan-helikopterin-arama-calismalarina-katildi_2249_dhaphoto1

ENKAZA ULAŞILDI

İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala "AW119" tipi helikopterin enkazına ulaşıldı. Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri'nde görevli 4 Türk vatandaşının da aralarında olduğu 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

efd17475c78da72253a74c3cc95ffce5

ENKAZI DAĞCI FARK ETTİ

Sabah'tan Cevdet Özdemir ve Uğur Erkan Demircan'ın haberine göre bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde, bölgede yürüyüş yapan bir dağcının bazı yanmış ağaç ve metal kalıntıları gördü.

Bunun üzerine arama çalışmalarına katılan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait ekipler bölgeye iniş yaptı.

italya-hava-kuvvetleri-kaybolan-helikopterin-arama-calismalarina-katildi_2249_dhaphoto4

Ekipler, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları Cusna mevkiinde 1922 metre rakımda helikopterin enkazına ve 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

İtalya'da kaybolan helikopterden kahreden haber! Cansız bedenleri bulunduİtalya'da kaybolan helikopterden kahreden haber! Cansız bedenleri bulundu

Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikaları Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ile birlikte 1 İtalyan pilot ve 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu.

1

YÜREK BURKAN DETAY

Öte yandan helikopter bulunan Lübnanlı bir mühendisin kazadan saniyeler önce helikopterden oğluna video gönderdiği de ortaya çıktı. Birkaç saniyelik videoda helikopterin şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldığı görülüyor.

BÜLENT ECZACIBAŞI İTALYA'YA GİTTİ

Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'ya gitti.

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı, "Maalesef çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl 4 arkadaşımzı kaybettik. Acımız çok büyük. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'
Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varDüğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tarih vererek duyurdu! "Yabancılara kapatılacak"Tarih vererek duyurdu! "Yabancılara kapatılacak"
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

İYİ Parti'nin şu anki oy oranı kaç?

İYİ Parti'nin şu anki oy oranı kaç?

Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'

Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'

Akıntıya kapılan hemşirelerden kahreden haber!

Akıntıya kapılan hemşirelerden kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.