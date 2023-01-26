SON DAKİKA | İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu istifası! Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Paçacı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri çok konuşulmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

"MAKSADINI AŞAN YORUMLARA NEDEN OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Paçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve milletin umudu olan altılı masanın cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiği demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu kaydetti.

Cihan Paçacı, "Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı. (DHA/AA)

6'LI MASA TOPLANTISI

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak hangi ismi göstereceği merak edilirken, gözler 6'lı masa toplantısına çevrilmişti. İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki toplantıyla liderler, 30 Ocak'ta açıklanacak yol haritası ve hükümet programından önce son kez bir araya geliyor. 'Aday' konusunun da masada olacağı kritik toplantıda isimlerin ilk kez net bir şekilde konuşulması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİ ADAYLIK İÇİN ÖNE ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi Ankara kulislerinde adaylık için öne çıkarken, özellik Mansur Yavaş'ın CHP liderine desteğini açıkça ilan etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin daha da güçlendiği iddia edilmişti.

CİHAN PAÇACI KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Tüm bu gelişmeler ışığında yapılacak bugün toplantı öncesi ise İYİ Parti'den gündem yaratacak bir açıklama gelmişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "kazanabilecek aday" talebiyle CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bugün ilk kez İYİ Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

Paçacı'nın açıklamasının 6'lı masanın toplantısıyla aynı güne denk gelmesi dikkat çekmişti.

"DÜRÜST VE TECRÜBELİ AMA OLMAZ!"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Cihan Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullanmıştı.

"KEMAL BEY’İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİLİZ"

Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İyi Parti, Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt vermişti.



