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  4. Son dakika | Hatay ve Ordu için karar verildi! CHP ve İYİ Parti'nin itirazları reddedildi

Son dakika | Hatay ve Ordu için karar verildi! CHP ve İYİ Parti'nin itirazları reddedildi

17.04.2024 15:00
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Son dakika haberi: İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin de Hatay için için yaptıkları 'tam kanunsuzluk' başvuruları Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Ayrıca AK Parti'nin Ardahan'daki itirazı da reddedildi.

Son dakika | Hatay ve Ordu için karar verildi! CHP ve İYİ Parti'nin itirazları reddedildi

Son dakika haberi: YSK, İYİ Parti ve CHP'nin Hatay ve Ordu'da seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazları karara bağladı.

YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

AK PARTİ'NİN İTİRAZI DA REDDEDİLDİ

Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
YSK Ordu İYİ Parti
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