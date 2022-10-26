Son dakika: İYİ Partili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebi kabul edildi!

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.

İŞTE SON SANDALYE SAYILARI

Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.

FAKIBABA BUGÜN İYİ PARTİ'YE KATILDI

AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçmesi siyaset kulislerini hareketlendirmişti. Eski Tarım Bakanı Fakıbaba, AK Parti'deki bazı düşüncelerle kendi düşüncelerinin uyuşmadığını belirtmiş ve rozetini parti genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takmıştı.

