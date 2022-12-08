Son dakika: İYİ Partili isimden çok konuşulacak cumhurbaşkanı adayı açıklaması! "Kazanacağından yüzde yüz eminim" deyip çağrı yaptı

Son dakika: Mansur Yavaş'ın "Bizden başka bir görev istenirse bu Altılı Masa’nın görevi. Biz o ne derse ona uyacağız" sözleri sonrası yeniden alevlenen adaylık tartışmalarıyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti cephesinden geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Avukat Uğur Poyraz, tv100'de katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olası adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MERAL AKŞENER'E "ADAY OL" ÇAĞRISI

Akşener'in aday olması halinde yüzde yüz kazanacağı iddiasında bulunan Poyraz, genel başkanına adaylık için çağrı yaptı. Poyraz, "Meral Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim" diye konuştu.

Poyraz'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR

"Bu istismarın da ötesinde bir zulüm. Acı olan şey medyaya yansıyan 1 tane olay. Türkiye’de buna benzer birçok dram var. Biz hukuki süreçlerinde müdahil olacağız, takip edeceğiz.

TBMM'DEKİ KAVGA

Hüseyin Örs'ün şimdi durumu daha iyi, hayati riski yok. Bununla ilgili suç duyurumuzu hazırladık. Bu açıkça adam öldürmeye teşebbüstür. Doktorların beyanı 2-3 dakika daha geç gelseydi bugün Hüseyin Örs aramızda olmayacaktı.

MİLLET İTTİFAK'IN ADAYI KİM OLACAK?

Sayın Kemal Bey’in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey’in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur.

Önemli olan ‘Ben adayım’ deme iradesinin ortaya konulması. Bu anlamda Lütfü Savaş Bey’i tebrik ediyorum. En azından şarta bağlı deklarasyonda bulundu. ‘Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben buna talibim’ dedi. Bu bir deklarasyon.

"BAŞBAKANLIK KARARINI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Poyraz sözlerine şu şekilde devam etti: "Meral Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var.

ANKET SONUÇLARI

İYİ Parti yüzde 18 ve 20 bandında gidiyor."

