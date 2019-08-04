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Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 16.46'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Bayraklı ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 16.46'da merkez üssü Bayraklı ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin derinliği 6,9 kilometre olarak açıklandı.

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