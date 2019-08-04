Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan (AFAD) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, kentte, saat 16.46'da merkez \u00fcss\u00fc Bayrakl\u0131 il\u00e7esi olan 3,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi. \nDepremin derinli\u011fi 6,9 kilometre olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.Her yolu denediler! Korkular\u0131ndan evlerine giremiyorlarAlanya'da nemden bunalan sahile ko\u015ftuYerel Y\u00f6netimler \u0130sti\u015fare ve De\u011ferlendirme Toplant\u0131s\u0131 sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum