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Son dakika! İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Kasım Pazartesi İzmir depremi

07.11.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir depremi son günlerde gündemde aratılan konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de deprem yaşayan İzmir'in 7 Kasım Pazartesi günü de sallandığı öğrenildi. Vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? gibi sorgulamalarda bulundu.

Son dakika! İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Kasım Pazartesi İzmir depremi

Son depremler internet üzerinden aratılıyor. Geçtiğimiz günlerde de sallanan İzmir'de 7 Kasım Pazartesi günü de deprem yaşandığı belirtildi. Tedirgin olan vatandaşlar internet üzerinden İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorularının cevaplarını arıyor. İşte İzmir'de yaşanan depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu bilgisi...

İZMİR DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğünün 3.0 olduğu öğrenildi.

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DEPREM SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİ?

7 Kasım İzmir depreminin 18.06'da meydana geldiği, depremin derinliğinin 9.2 km olduğu açıklandı.

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