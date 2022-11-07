Son dakika! İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Kasım Pazartesi İzmir depremi

Son depremler internet üzerinden aratılıyor. Geçtiğimiz günlerde de sallanan İzmir'de 7 Kasım Pazartesi günü de deprem yaşandığı belirtildi. Tedirgin olan vatandaşlar internet üzerinden İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorularının cevaplarını arıyor. İşte İzmir'de yaşanan depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu bilgisi...

İZMİR DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğünün 3.0 olduğu öğrenildi.

DEPREM SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİ?

7 Kasım İzmir depreminin 18.06'da meydana geldiği, depremin derinliğinin 9.2 km olduğu açıklandı.

