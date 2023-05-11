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  4. SON DAKİKA | İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

SON DAKİKA | İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

11.05.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü. Aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi... İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı. (AA)

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İzmir Menderes Silahlı çatışma kahvehane

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