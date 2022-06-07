SON DAKİKA | İzmir'de okul önünde mide bulandıran olay! Defalarca geldi, cinsel organını çıkardı

Son dakika haberine göre son zamanlarda sıkça yaşanan mide bulandıran olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Bebek Sahili ve Ümraniye'de açık alanda cinsel ilişkiye girenler, şehrin ortasında çıplak güneşlenenler ve yurdun birçok noktasında çıplak dolaşan kişilerden sonra şimdi de İzmir'de bir sapık kameraya yansıdı.

DEFALARCA OKUL ÖNÜNE GELİ CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI

Karşıyaka'da bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne birçok defa gelen ve cinsel organını çıkartan kişi, hem öğrencileri hem de vatandaşları rahatsız etti. İddiaya göre öğrenciler bu durumu gördüklerini defalarca söylese de, ellerinde görüntü olmadığı için kimseyi inandıramadı.

ÇOCUKLAR KAMERAYA ALDI

Bunun üzerine cep telefonuyla beklemeye geçen çocuklar, okul önüne gelen ve bir aracın arkasında cinsel organını çıkaran kişiyi görüntüledi.

GÖZALTINA ALINDI

Öğrencilerin çektiği görüntüler sosyal medyaya düşerken, olay büyük yankı uyandırdı. Alınan bilgilere göre infial yaratan olay sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

