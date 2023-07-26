SON DAKİKA | İzmir Kınık'ta orman yangını! 3 mahalle boşaltıldı

Son dakika haberine göre İzmir’in Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı.
Takviye olarak gönderilen ekiplerle birlikte 12 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal ve 7 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
DHA