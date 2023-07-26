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SON DAKİKA | İzmir Kınık'ta orman yangını! 3 mahalle boşaltıldı

26.07.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'in Kınık ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin, tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerini tahliye ettiği bildirildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | İzmir Kınık'ta orman yangını! 3 mahalle boşaltıldı

Son dakika haberine göre İzmir’in Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.

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Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

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3 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Takviye olarak gönderilen ekiplerle birlikte 12 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal ve 7 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

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DHA

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