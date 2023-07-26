SON DAKİKA | İzmir Kınık'ta orman yangını! 3 mahalle boşaltıldı

Son dakika haberine göre İzmir’in Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Takviye olarak gönderilen ekiplerle birlikte 12 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal ve 7 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

DHA

