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  4. Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
05.08.2024 19:25
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftanın ardından Beştepe'de yeniden toplandı. Kritik toplantıya başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler süren toplantının ardından merakla beklenen yeni kararları açıklıyor.

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Son kabine toplantımızdan bugüne ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli günler geçirdik.

Cumhurbaşkanlığımızın yürüttüğü 6 yıllık titiz bir çalışmanın sonunda Yıldız Sarayı'nı ihya ettik. Şimdiye kadar 100 bin inanın ziyaret ettiği Yıldız Sarayımıza özellikle gençlerimizin görmesini tavsiye ediyorum.

Yıldız Sarayı'nın restorasyonunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hükümetimiz üretenin, istihdam yaratanın daima yanındadır.

Türkiye'nin sahip olduğu avantajları daha da güçlendireceğiz. Yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yönlendireceğiz. Hit 30 programının sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz ve büyük memnuniyet duyuyoruz. Hükümetimiz üretenin çalışanın istihdam sağlayanın daima yanındadır. Son 22 yıldır el ele omuz omuza verdik.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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